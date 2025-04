Mulher escapa por pouco de ser atingida por veículo na Cidade Nova; Assista

Uma mulher escapou por um triz de ser atingida pelo veículo em que estavam criminosos que fugiam da Polícia Militar na SN 21, da Cidade Nova. Um vídeo de uma câmera de segurança, recebido pela reportagem do Grupo Liberal, mostra o momento em que criminosos em fuga capotam um carro e atingem pelo menos seis veículos estacionados. O veículo dos criminosos fica a poucos metros da pedestre. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (02/04).

A ocorrência teve início por volta das 15h, quando seis suspeitos invadiram e assaltaram um lava-jato localizado na avenida Mário Covas. Eles renderam os funcionários do estabelecimento e roubaram três veículos: uma caminhonete Chevrolet S10, um Fiat Mobi cinza e um Renault Kwid branco. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à Cidade Nova.

Durante a fuga, ao chegarem à travessa SN 21, os criminosos perderam o controle de um dos veículos, colidiram com seis carros que estavam estacionados e acabaram capotando. Pelo menos um pedestre que estava na calçada no momento do acidente ficou ferido.

A Polícia Militar do Pará (PMPA), que já vinha perseguindo o grupo, conseguiu prender os assaltantes após a colisão e capotamento.