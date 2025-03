Dono de choperia é morto a tiros na Cidade Nova, em Ananindeua

Um homicídio foi registrado na Cidade Nova, no município de Ananindeua, na madrugada deste sábado (22). As primeiras informações indicam que a vítima é um homem, dono da choperia “Bom de Taco”. A vítima foi identificada como Edgar Barreto, de 45 anos. Também DJ, ele era mais conhecido como Edgar Wolverine.

Os policiais do 6º BPM receberam a informação sobre disparos de arma de fogo naquele estabelecimento comercial. No local, os militares encontraram um homem caído no chão, atingido por disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu antes da chegada da guarnição. Ainda segundo a Polícia Militar, Edgar Barreto era dono do estabelecimento.

A motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas até o momento. Com o nome Edgar Wolverine, ele também já havia sido candidato a vereador por Ananindeua, em 2024. Em nota, a Polícia Civil informa que a vítima foi identificada como Edgar Barreto Barbosa, de 45 anos. A Divisão de Homicídios esteve no local para fazer os levantamentos iniciais e a Delegacia do Icuí dará prosseguimento nas investigações para identificar e localizar o autor do crime.

Informações sobre o crime podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com ligação gratuita. Denúncias também podem ser enviadas pelo WhatsApp, no número (91) 98115-9181, com o envio de fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara.