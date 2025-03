Homem é baleado na cabeça durante tentativa de homicídio em Ananindeua

Um homem identificado somente como ‘Cosme’, de idade não revelada, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (03/03), na Avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova VIII, em Ananindeua. Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar, um casal que estava em uma motocicleta teria se aproximado da vítima e efetuado um único disparo contra ‘Cosme’.

As informações da PM, que foram colhidas com testemunhas no local, são as de que Cosme estaria dormindo, por volta de 20h50, próximo a alguns carros de lanche que ficam em uma área comercial ao lado do ginásio Almir Gabriel, conhecido como ‘Abacatão’. A vítima teria o costume de armar uma rede no local para passar as noites. Sem perceber a aproximação dos suspeitos, Cosme foi surpreendido pelo homem, que desceu da moto e fez o disparo. Ainda conforme a PC, após o crime, o suspeito retornou para a motocicleta, uma Pop de cor preta, e fugiu juntamente com a mulher que o aguardava. Ninguém soube descrever as características do casal.

O relato policial é de que a motivação para o crime é desconhecida. Vendedores que têm pontos no local informaram que ‘Cosme’ não teria envolvimento com o mundo do crime e trabalhava fazendo pequenos serviços pela área. Logo após a tentativa de homicídio, as testemunhas, que conheciam a vítima, acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Cosme foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência, porém não se tem mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, porém, não obteve retorno até a conclusão desta matéria.