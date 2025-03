Dois suspeitos de homicídio são presos pela Polícia Civil em Ananindeua

Dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio foram presos pela Polícia Civil no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (18/3), em cumprimento a um mandado de prisão temporária, prisão domiciliar e um mandado de busca e apreensão contra os dois investigados.

As prisões ocorreram durante a operação “Lex Reditius”, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), unidade vinculada à Divisão de Homicídios (DH). A ação faz parte da investigação do homicídio de Adriano Aragão do Rosário, morto a tiros em 29 de agosto de 2024. Segundo as apurações policiais, a vítima já era ameaçada pela dupla que integrava uma facção criminosa da região.

O crime ocorreu quando Adriano foi visitar a companheira. O homem foi abordado por três indivíduos armados que fugiram em um veículo. Ao longo das apurações, dois dos suspeitos foram localizados, presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas cabíveis.

As investigações prosseguem com o objetivo de apurar todas as informações sobre o caso e identificar outros envolvidos nas atividades ilícitas.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.