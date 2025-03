Foragido em quatro investigações de homicídio é preso com submetralhadora no Pará

Um foragido da Justiça foi preso por porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso, na noite de segunda-feira (17/3), em Rio Maria, no sudeste do Pará. A ação para capturar o investigado, apontado como de alta periculosidade, ocorreu na Rua Cruz de Souza, no Parque da Liberdade. Uma submetralhadora, um revólver e munições foram apreendidos com o detido.

A prisão do foragido foi realizada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar. Segundo as informações policiais, a ação foi organizada para prender o suspeito, que seria integrante de uma facção criminosa que atua na região. Segundo a polícia, o preso estava na situação de evadido por possuir quatro mandados em aberto, expedidos pela Vara Única da região, por tentativa de homicídio e homicídio consumado.

No momento da abordagem, o investigado teria apresentado um documento falso. Mas os agentes identificaram a fraude. Ao longo das ações de policiamento, foram encontrados em posse do suspeito uma arma de fogo do tipo submetralhadora calibre 9mm com 18 munições e um revólver calibre 38 com seis munições. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a unidade policial para os procedimentos necessários.