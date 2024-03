Cacique Tembé é preso durante operação policial por posse ilegal de arma de no Acará

O cacique Klebson Tembé foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (29), por posse ilegal de arma de fogo, no Acará, no nordeste do Pará. A prisão dele aconteceu, durante a operação “Solimões”, após a PC ter encontrado uma submetralhadora artesanal e dois coletes balísticos.

A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, tendo como objetivo o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliar. O trabalho investiga os crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas. Um dos locais alvos foi a Fazenda Solimões, localizada no Ramal da Comunidade Ipitinga, na zona rural do Acará.

Lá, os policiais encontraram cerca de quinze pessoas que se intitulam povos originários da tribo Tembé. Na busca foi encontrado um barraco, perto de onde o grupo estava aglomerado. Dentro dele, a polícia achou uma arma de fogo e dois coletes balísticos. O cacique Klebson Tembé foi preso em flagrante.

"A Operação Solimões visa o enfrentamento ao crime em áreas rurais do Pará. Esta ação não só retira de circulação armamento ilegal, mas também reafirma nosso compromisso na vigilância constante contra a violência no campo”, ressaltou o delegado-geral Walter Resende.

Ele se encontra à disposição da Justiça. As investigações seguem no intuito de apurar outros envolvidos no crime e revelar outros crimes, bem como acessar a impunidade na comunidade, de acordo com as autoridades.