Operação da Polícia Federal prende dois líderes indígenas no Pará

Dois líderes indígenas, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos nesta segunda-feira (29) durante a Operação Guaicuru, da Polícia Federal, realizada com o apoio das polícias Civil e Rodoviária Federal. De acordo com informações repassadas pela PF, os indígenas são investigados como responsáveis por conflitos recentes entre povos tradicionais ocorridos no município de Tomé-Açu, no nordeste paraense. Entre os crimes que vem sendo apurados estão tentativa de homicídio, associação criminosa, milícia privada e posse ilegal de arma de fogo.

Um dos alvos teve mandado de prisão cumprido no Aeroporto Internacional de Belém, por volta das 11h. Ele estava a caminho de São Paulo, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Federal. Ele também é investigado por ameaç​a a servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A outra liderança indígena foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, com base em informações apuradas por agentes federais e pela Polícia Civil. A abordagem foi na rodovia BR-010, a caminho de Tomé Açu, por volta das 16h.

As investigações apontam que os presos se valiam da condição de lideranças para cometer diversos crimes, inclusive contra a própria comunidade indígena.

A Operação Guaicuru visa restabelecer a ordem pública na região de Tomé-Açu, sobretudo em relação aos conflitos que envolvem as comunidades tradicionais. Existem disputas entre os próprios Tembés e também deles com quilombolas, por terras produtivas de dendê.