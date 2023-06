Líder comunitário é preso em Tomé-Açu por tentativa de homicídio

Edvaldo Santos de Souza, conhecido como Edvaldo Tembé, foi preso em flagrante, na última segunda-feira (29), no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará, por tentativa de homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, ele lidera um grupo que teria baleado um idoso em uma comunidade rural. Após buscas, Edvaldo foi detido na Delegacia de Quatro Bocas, no momento em que tentava registrar um boletim de ocorrência.

Segundo a ocorrência registrada pelo próprio delegado que comandou as buscas, Joubert da Silva Candido Junior, Edvaldo é líder de uma comunidade no ramal de Vila Socorro, zona rural de Tomé-Açu. Ele estaria revoltado com a prisão do irmão, Roberto dos Santos Souza, motivo pelo qual teria começado a ameaçar moradores da região com armas de fogo.

Após tomar conhecimento das supostas ameaças, uma equipe policial foi deslocada para a comunidade, quando foi informada que o idoso, identificado como Ismael de Paiva Lameira, conhecido como “Máeco”, presidente da Associação de Ribeirinhos da Vila Sorriso, teria sido baleado pelo grupo liderado por Edvaldo.

Ainda segundo o B.O., no local do crime, nenhum dos suspeitos foi localizado, mas moradores informaram que o grupo continuava as perseguições e que tinha como objetivo matar Hélio Pontes da Silva. De acordo com documento, Edvaldo teria obstruído ramais por onde Hélio e sua família transitavam para facilitar a possível emboscada. Após localizar o suposto alvo de Edvaldo, ele teria confirmado as tentativas à Polícia Civil.

O registro policial também aponta que as buscas continuaram na região e a polícia tomou conhecimento que Edvaldo estaria no hospital de Quatro Bocas, prestando auxílio à vítima, com o intuito de prestar uma “falsa ajuda” ao baleado. No hospital, a equipe soube que Edvaldo estaria na Delegacia de Quatro Bocas para registrar ocorrência em relação sobre o caso com intenção de se eximir do crime.

Ao chegar na delegacia, segundo o B.O., o suspeito foi encontrado e recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio. Com ele, foi apreendido um veículo. O caso é investigado pela Delegacia de Quatro Bocas. As diligências continuam para localizar os demais envolvidos.

Tiros

Em Tomé-Açu, a comunidade nega que Edvaldo tenha atirado contra Ismael. Relatos apontam que ele estava em uma terra em litígio, da qual “Maeco” estaria tentando tomar posse, quando uma terceira pessoa teria efetuado o disparo que atingiu o idoso. Testemunhas informaram à polícia que o grupo era composto por outros quatro homens, incluindo “Loirinho”, que seria autor dos tiros.