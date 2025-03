Suspeito de atear fogo e matar o ex-namorado em Belém é preso pela PC em Ananindeua

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (18/3), apontado como o principal suspeito de atear fogo e causar a morte do ex-namorado em Belém. O crime ocorreu em 22 de fevereiro deste ano, dentro da casa da vítima, identificada como Breno dos Santos Silva, de 27 anos. A vítima ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

O mandado de prisão contra o investigado do homicídio qualificado foi cumprido por agentes da 5ª Seccional Urbana da Marambaia. Segundo apurado durante as investigações da PC, o suspeito não aceitava o término do namoro e foi até a residência para uma possível reconciliação. No entanto, os dois discutiram e o investigado ateou fogo na residência e na vítima. Breno teve 50% do corpo queimado e foi socorrido. Ele iniciou o tratamento para as queimaduras, mas veio a óbito no dia 10 de março, em decorrência das lesões.

Imagens de câmeras de segurança de um imóvel próximo ao local onde o crime ocorreu auxiliaram nas investigações para identificar o suspeito. O vídeo mostra o suspeito saindo correndo do local momentos após a residência ser incendiada. Foram coletadas as provas necessárias e solicitada a prisão preventiva do homem, que foi localizado no imóvel onde mora, no município de Ananindeua. De acordo com a PC, ele confessou o crime e foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis, onde está à disposição da Justiça.