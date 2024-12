Homem é preso por descumprir medidas protetivas e tentar incendiar casa de ex-sogra no Pará

Waldilei Felipe da Silva foi preso na tarde de quinta-feira (19), em Breu Branco, sudeste do Pará, sob suspeita de descumprir medidas protetivas contra a ex-companheira, ameaçar ela e sua mãe, além de tentar incendiar a casa da ex-sogra.

A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Canaã dos Carajás e da Polícia Civil de Breu Branco, após o suspeito ser localizado na avenida Belém, por volta das 16 horas.

De acordo com a Polícia Civil, no último sábado (14), Waldilei tentou atear fogo à residência da ex-sogra. Ele teria jogado uma garrafa com líquido inflamável contra o imóvel e fugido em seguida. Após o ataque, o suspeito en​viou diversas mensagens com ameaças de morte às vítimas.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pela Vara Plantonista da Comarca de Canaã dos Carajás. Waldilei foi capturado e agora está à disposição da Justiça para responder pelos crimes imputados a ele. (Com informações do site Correio de Carajás)