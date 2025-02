Homem é preso por atear fogo na casa da ex-companheira em Itaituba

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Itaituba prenderam, na última segunda-feira (3), um homem em flagrante pela prática descrita no Artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que tipifica como crime causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outra pessoa.

A ação teve início após uma denúncia que mencionava que o suspeito, por não aceitar o fim do relacionamento, havia ateado fogo na residência da ex-companheira.

Segundo as investigações, o incêndio causou prejuízo aos pertences do filho da vítima. Além disso, o suspeito já havia agredido a mulher em outras ocasiões.

Diante disso, a equipe policial iniciou as buscas e conseguiu localizar o suspeito. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial para as medidas cabíveis.

Atendimento

A Polícia Civil do Pará (PCPA) dispõe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual), onde vítimas de violência doméstica e familiar podem registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas. A DEAM Virtual está disponível 24 horas por dia e pode ser acessada pelo site da PCPA (www.pc.pa.gov.br).

Além disso, outros meios de denúncia estão disponíveis, como o número 181, que permite a qualquer pessoa denunciar casos de violência contra a mulher de forma anônima e gratuita, e a inteligência artificial “Iara”, acessível pelo WhatsApp (91) 8115-9181.

Também é possível acionar o número 190 ou buscar atendimento presencial nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) distribuídas pelo Pará.