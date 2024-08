Homem morre e outro é baleado dentro de carro no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Adriano Aragão do Rosário morreu após ser baleado dentro de um carro na Quinta Rua, no conjunto Mururé, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Um segundo homem que estava dentro do mesmo veículo, mas ainda não foi identificado pelas autoridades policiais, também foi baleado e socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (29/08) e segue em investigação pela Polícia Civil.

Conforme informações policiais, tudo ocorreu por volta de 23h30 da noite quando as duas vítimas trafegavam no automóvel e foram surpreendidas pelos atiradores. No local, ninguém soube informar detalhes sobre os executores. Vários tiros foram disparados e Adriano morreu ainda no local. O segundo homem ainda conseguiu sair do carro e foi socorrido por moradores e familiares, que informaram que ele seria morador das proximidades. Não há informações sobre o que poderia ter motivado o homicídio e a tentativa de execução.

Segundo a PM, Adriano já teria passagem pela Justiça por roubo e homicídio, mas ainda não está confirmado se a vida pregressa da vítima morta teria ligação com o crime. Os policiais relataram que, com o homem ferido, havia uma arma de fogo. No entanto, os familiares teriam tentado esconder a pistola .40 e se negaram a passar o nome verdadeiro do baleado. Todos os fatos foram repassados para a Polícia Civil, que investiga o caso. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do homem alvejado após dar entrada na unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Adriano Aragão do Rosário, ocorrida no bairro Icuí Guajará. Um homem, que também foi baleado, foi encaminhado para o hospital. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.

Na ocasião, a PM informou que um homem chegou ao local usando um colete balístico, portando uma arma de fogo e se apresentou como policial. No entanto, ele não apresentou documentação e foi detido. “Um homem, que se identificou como policial militar e familiar de uma das vítimas, foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Cidade Nova. Após verificação no sistema, foi constatado que ele não não possuía vínculos com a instituição. Ele foi preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo e liberado mediante pagamento de fiança”, diz a nota enviada pela PC.