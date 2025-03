PC prende motorista de caminhonete que matou ciclista em acidente na BR-230, em Itaituba

O motorista de uma caminhonete, que não teve o nome revelado, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (17/3), em Itaituba, no sudoeste do Pará, por suspeita de matar Valceni Silva Castro em um acidente de trânsito. Segundo a PC, a vítima conduzia uma bicicleta na BR-230, a Rodovia Transamazônica, quando o condutor do automóvel a atingiu na madrugada de domingo (16/3).

O delegado André Cordeiro, da Delegacia de Itaituba, disse que as equipes conseguiram identificar o suspeito e a caminhonete com a ajuda de imagens de câmeras de segurança e filmagens de celular feitas por moradores. “Após a análise das filmagens, foi possível concluir que o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica em vários bares da cidade naquela noite. E ainda apareceram duas testemunhas que relataram ter sido quase atropeladas por ele antes do acidente”, detalhou.

“Após a análise dessas provas, as imagens de câmeras de segurança e a oitiva de várias testemunhas, o suspeito vai ser encaminhado para a audiência de custódia e está sendo autuado em flagrante por homicídio doloso, em razão de ter assumido o risco de matar por estar dirigindo embriagado”, acrescentou o delegado André.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu sem prestar socorro à vítima, que ficou agonizando no local do acidente até ser socorrida e morrer no hospital. O motorista segue à disposição da Justiça.