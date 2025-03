Criança de 4 anos morre ao cair de árvore na zona rural de Curionópolis

Uma menina de apenas 4 anos morreu ao cair de uma árvore na zona rural de Curionópolis, no sudeste paraense, na manhã da última sexta-feira (14). De acordo com informações de testemunhas, a criança brincava no qui​ntal de sua casa, localizada na Fazenda São Pedro, próximo ao povoado Lagoa Preta, quando o acidente ocorreu.

Ainda de acordo com informações de testemunhas, a criança estava sobre uma escada montada em uma árvore quando caiu. Durante a queda, um galho se quebrou e atingiu sua cabeça, causando sua morte instantânea.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. Uma equipe plantonista da Delegacia de Polícia de Curionópolis, acompanhada por peritos, esteve no local para realizar os procedimentos necessários. O corpo da criança foi removido para exames periciais.