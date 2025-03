Motociclista morre em acidente de trânsito na PA-140, em Tomé-Açu

Um motociclista identificado como Kauã Silva, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito na localidade do Itabocal Ponte, na PA-140, sentido ao município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de domingo (16/3), quando a vítima, que estava acompanhada de um amigo em uma motocicleta, caiu na pista e não resistiu aos ferimentos. O garupa da moto foi socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo as informações iniciais, ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter causado a queda das vítimas na pista. Testemunhas relataram que Kauã, que era natural do município de Mãe do Rio, estaria seguindo para a cidade de Tomé-Açu com o amigo, onde participariam de um evento de ‘grau’, como são conhecidas popularmente as reuniões de motociclistas que realizam manobras com motos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Kauã caído desacordado às margens da via. Várias pessoas estão ao redor tentando socorrer as vítimas. O jovem que estava na garupa da moto aparece falando com os moradores. Ele foi socorrido por uma ambulância, mas apresentava somente escoriações leves. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele após dar entrada na UPA. A Polícia Científica esteve no local do acidente para realizar a remoção do corpo de Kauã.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.