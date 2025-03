Colisão entre rabetas causa morte de mãe e filho em rio no Marajó; uma criança está desaparecida

Uma mulher e o filho, identificados como Mariele Xisto Costas e João Miguel Xisto da Gama, morreram após a colisão entre duas rabetas na zona rural do município de Breves, no Marajó. O acidente marítimo foi registrado no domingo (16/3), quando as vítimas estavam no rio Jacarezinho. Uma criança de três anos está desaparecida. A mãe foi localizada nesta segunda-feira (17/3).

Conforme as informações iniciais, a Mariele e os dois filhos navegavam pelo rio quando outra rabeta (barco de pequeno porte) vinha no sentido contrário com pelo menos quatro pessoas. As pequenas embarcações tentaram desviar uma da outra, mas acabaram indo para o mesmo lado e colidiram. No acidente, o barco em que a mãe e os filhos estavam afundou devido ao impacto.

Ribeirinhos da área ajudaram a socorrer vítimas que estavam no rio, que foram encaminhadas para um posto de saúde da região. João foi encontrado morto ainda na tarde de domingo. O corpo da Mariele foi localizado na manhã desta segunda-feira (17/3). No entanto, uma criança de três anos ainda está desaparecida. Moradores da área ajudam nas buscas pela vítima.

"A Polícia Civil informa que Mariele Xisto Costas e João Miguel Xisto da Gama morreram no acidente de embarcação ocorrido na zona rural do município de Breves. Uma criança de três anos de idade está desaparecida. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Base Antonio Lemos realizam buscas na região. As circunstâncias do acidente são investigadas pela delegacia de Breves",comunicaram.