'TH41', suspeito de integrar facção criminosa, é morto em ação policial em Ananindeua

Matheus Santos de Freitas, conhecido pelo apelido de “TH41”, de idade não revelada, foi morto durante uma ação policial na quinta-feira (27/3), no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, ele era investigado por integrar uma facção criminosa, a qual supostamente ocupava cargos de idealizador de missões e disciplina dos bairros Cidade Nova, Providência e Coqueiro.

Conforme o relato policial, agentes da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) realizavam diligências na área quando avistaram Matheus. O suspeito sacou uma pistola e atirou contra os policiais civis, ainda segundo o registro da ocorrência.

A polícia revidou e baleou o “TH41”. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito, além de ter uma possível participação em uma facção criminosa, era investigado por realizar extorquir comerciantes e também estabelecimentos comerciais no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A polícia também o apontava como o responsável por incêndios criminosos em outras áreas de Ananindeua.

Após o confronto, a Polícia Civil aprendeu com o suspeito uma arma de fogo, munições e três celulares. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.