‘Mulekinho’ é morto em intervenção policial no bairro do Parque Verde, em Belém

Isaac Ferreira Cunha, mais conhecido como ‘Mulekinho’, morreu em uma intervenção policial na tarde desta quarta-feira (26/3), na Invasão Parque Vitória, no bairro do Parque Verde, em Belém. Segundo as informações policiais, a ação ocorreu após denúncias sobre o suspeito estar em posse de uma arma de fogo ameaçando moradores da área.

O relato policial aponta que os agentes foram acionados quando realizavam rondas pelo bairro do Tapanã. O chamado era para dar apoio a outras viaturas da Polícia Militar que verificavam uma denúncia na rua São Clemente com Passagem John Engelhard. Um homem sem camisa estaria no local fazendo ameaças aos moradores. Ainda segundo o relato policial, foi realizado o cerco ao suspeito. No entanto, quando ele viu as viaturas, teria corrido em direção a uma residência e feito disparos contra os policiais.

Para se proteger, os militares também dispararam e iniciaram a troca de tiros. ‘Mulekinho’ foi alvejado durante a ação. Os policiais realizaram o socorro do suspeito e o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. No entanto, Isaac não resistiu e evoluiu a óbito. Com o suspeito foram apreendidos um revólver cal. 32 e quatro munições, sendo uma deflagrada, uma picotada e duas intactas. Ainda conforme os relatos policiais, o suspeito teria envolvimento com uma facção criminosa e chegou recentemente do Rio de Janeiro, onde estava reunido com outros suspeitos de envolvimento com facções.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.