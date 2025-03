Homem é morto com mais de dez tiros na cabeça, no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um homem identificado como Alteredo Neto Costa do Rosário, mais conhecido como ‘Andrinho’, de 49 anos, foi morto com vários tiros na passagem Sete de Setembro, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Segundo informações, a vítima foi surpreendida por homens que estavam em duas motos e que desferiram mais de dez tiros, todos na região da cabeça.

De acordo com o 6° Batalhão de Polícia Militar, responsável pela área, uma equipe foi acionada por moradores que relataram que a vítima havia sido baleada em frente a uma residência. Quando os agentes chegaram ao local, confirmaram a ocorrência e atestaram que ‘Andrinho’ já estava morto. A violência dos disparos, efetuados quase à queima-roupa, fez com que parte do rosto da vítima ficasse desfigurado pela entrada dos projéteis. A PM informou que os moradores do local estavam com medo de passar mais detalhes sobre o ocorrido.

Uma testemunha, que não quis se identificar, relatou que ‘Andrinho’ estava caminhando na rua, que fica próxima ao local onde mora, quando os assassinos chegaram.

“Ele tinha acabado de sair de um beco ali e tava andando. O cara chegou na moto e puxou a arma. O Andrinho tentou correr, mas atiraram na costa dele. Depois que ele caiu, chegou o segundo cara na moto. Eles (executores) desceram da moto e atiraram várias vezes na cara dele, foi muito tiro, mais de dez”, relatou.

Ainda segundo a testemunha, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio antes. “Ele era acostumado a roubar aqui na área. Os moradores não podiam deixar nada na porta de casa ou no quintal que ele roubava. Teve uma vez que vieram pra matar ele e atiraram na perna. O Andrinho conseguiu escapar, mas ficou deficiente. Ele passou a andar puxando a perna, ficou com sequelas”, relatou a testemunha.

Conforme a PM, Andrinho já tinha várias passagens por roubos e furtos cometidos na casa de moradores e estabelecimentos comerciais na área da feira do Icuí. Não há mais detalhes sobre os assassinos da vítima, que fugiram após o homicídio.

A Polícia Civil esteve no local para coletar informações que auxiliem nas investigações. A polícia científica também esteve na cena do crime para realizar a perícia e a remoção do corpo.