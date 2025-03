Homem morto a facadas e pauladas é identificado pela PC em Canaã dos Carajás

O homem morto a facadas e pauladas na manhã de terça-feira (25), na Avenida Liberdade, no município de Canaã dos Carajás, foi reconhecido pelas autoridades policiais. Segundo as informações, trata-se de Jackson Gomes Nunes, de 29 anos. Após o crime, durante a tarde, familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, onde o corpo foi necropsiado, e o reconheceram.

As informações preliminares são de que Jackson é natural de Tucuruí e teria mudado para Canaã dos Carajás para morar com o pai e conseguir outra oportunidade de trabalho. Inicialmente, o corpo de Jackson foi dado como sendo de um morador de rua desconhecido. No entanto, a irmã dele foi ao IML para comprovar que se tratava do familiar.

De acordo com o portal Correio de Carajás, o assassinato de Jackson ocorreu por volta das 6h. A vítima teria se envolvido em uma briga quando foi agredida com golpes de pauladas e posteriormente com facadas. Jackson Gomes ainda conseguiu correr por alguns metros, mas caiu sem vida na Avenida Liberdade, próximo à antiga rodoviária, no centro da cidade.

No local, as autoridades policiais relataram que Jackson Gomes seria usuário de drogas e era visto frequentemente na área onde ocorre o consumo de entorpecentes. Inclusive, ele era acompanhado pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do município. Após a liberação pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves, em Parauapebas, o corpo foi trasladado para Tucuruí, onde ocorreria o velório e sepultamento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre os suspeitos do crime para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Canaã dos Carajás trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. "Perícias foram solicitadas", comunicou.