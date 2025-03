Suspeito de furtar eletrodomésticos e bebidas de estabelecimento é preso em Abaetetuba

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de furtar eletrodomésticos e bebidas de um estabelecimento comercial em Abaetetuba, nordeste do Pará. O investigado foi detido na segunda-feira (17/3), após ser localizado na travessa Sandoval de Lima, centro do município.

A ação para encontrar o suspeito foi realizada pelas polícias civil e militar após diligências que apuraram o furto dos diversos objetos domésticos. Em posse das imagens das câmeras de segurança no local, os agentes constataram que o homem havia furtado uma batedeira, um liquidificador, um ventilador, várias garrafas de uísque e uma air fryer do estabelecimento.

Diante dos detalhes do caso e da imagem do suspeito, os policiais civis iniciaram as buscas e conseguiram realizar a localização do suspeito. Durante a abordagem, o homem foi questionado sobre o furto e teria confessado aos agentes a autoria do crime. Além disso, ele ainda informou ter repassado os produtos furtados para outro homem. A equipe policial se deslocou até o endereço do segundo envolvido no caso e apreendeu os objetos decorrentes de furtos. O homem prestou esclarecimentos e foi liberado. O suspeito do furto foi preso em flagrante e transferido para o presídio de Abaetetuba.