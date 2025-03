Sargento da reserva da PM é morto a facadas dentro de casa em Curuçá

Anselmo de Lima Raiol Filho, sargento da reserva da Polícia Militar do Pará, foi morto a facadas na manhã deste domingo (23/3), dentro de casa, em Curuçá, no nordeste do estado. O suspeito de cometer o crime, Maurício Gabriel, está foragido. Segundo as autoridades, ele e a vítima estavam bebendo na noite anterior e foram até a residência de Anselmo nesta madrugada. Por enquanto, a motivação do crime é desconhecida.

Por volta das 8h, a irmã e a mãe do militar foram até a casa dele e encontraram com Maurício saindo do imóvel com a mão ensanguentada. De acordo com a Polícia Militar, elas perguntaram a ele onde estava Anselmo e o suspeito alegou que teria ido comprar pão. Naquele momento, Maurício pulou a janela da residência e fugiu.

A família entrou no quarto de Anselmo e o encontrou caído no chão, com o corpo coberto de sangue e sem respirar. Não houve tempo de socorrê-lo. O sargento não resistiu aos ferimentos.

Até às 16 de domingo (23/3), o suspeito ainda tinha sido localizado. Conforme as autoridades, ele estaria escondido em uma região de mangue e mata densa em Curuçá. Para encontrá-lo, mais de 50 pessoas estão atrás dele, incluindo moradores, as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.