Soldado da PM é morto a tiros dentro de bar em Moju

Um soldado da Polícia Militar, identificado como Renan da Silva Sabino, de 28 anos, foi morto a tiros na Vila Luso, localizada na zona rural de Moju, nordeste do Pará. Conforme informações policiais, o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10/3), quando a vítima estava dentro de um bar. Não há informações sobre os suspeitos do homicídio. A morte de Renan ocorre quatro meses depois do irmão dele também ter sido assassinado a tiros.

O local onde o crime ocorreu fica próximo a PA-252. As informações da polícia não esclarecem a circunstância do assassinado do militar. No entanto, o relato é que por volta de 3h familiares de R. Sabino, como ele era conhecido, acionaram uma viatura da PM para comunicar sobre o assassinato.

A Polícia Civil também foi chamada ao caso para apurar as circunstâncias da morte do PM. A Polícia Científica se deslocou até a cena do crime para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Investigação

O assassinato de Renan ocorre quatro meses após o irmão dele, chamado Rodrigo Sabino, de 30 anos, também ter sido morto a tiros. O crime ocorreu na madrugada do dia 2 de novembro de 2024, quando os dois irmãos estavam em frente a casa onde moravam no Distrito Nova Vida, mais conhecido como Sococo, em Moju. Na ocasião, segundo os relatos policiais, um homem armado teria saído de uma área escura da rua e feito os disparos em direção aos irmãos. Rodrigo foi atingido e Renan conseguiu correr e se abrigar em um local próximo.