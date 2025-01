Sargento da PM é morto com tiro na véspera do Ano Novo, no interior do Pará

Jair Augusto Farias Ramos, de 52 anos, terceiro sargento da Polícia Militar, foi morto com um tiro na noite da última terça-feira (31/12), véspera do Ano Novo, no bairro da Fazenda, em Mocajuba, no nordeste do Pará. O crime aconteceu às 21h41 em frente a residência do agente e foi registrado por uma câmera de segurança. Dois suspeitos morreram em confronto com a PM após a morte de Jair.

O militar, que estava em Baião, tinha acabado de chegar em casa do serviço. Segundo a polícia, Jair conversava com um amigo na frente da casa dele, enquanto a família confraternizava dentro do imóvel aguardando a virada do ano.

Pela gravação é possível ver o momento que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do policial e atiraram diversas vezes contra ele. As imagens também mostram o sargento caindo na sarjeta antes de fugir dos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, entre os vários disparos efetuados contra o agente, apenas um deles o atingiu: nas costas. O outro homem, que estava com o sargento na hora do ataque, não foi baleado. As autoridades relataram que, após o crime, os criminosos fugiram e levaram a arma funcional do PM.

Jair chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Municipal de Mocajuba. Ele ia ser transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Buscas pelos suspeitos

Após a morte do sargento Jair, o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) começou as buscas pelos envolvidos. A polícia chegou até a localização de dois homens que estariam ligados ao crime, um deles conhecido como “Raí” e o outro chamado de “Rodrigão”.



Conforme as autoridades, antes do crime acontecer, outros dois homens teriam passado em frente a casa do agente em uma moto. A suspeita das autoridades é de que quatros homens tenham participado da morte do policial, sendo que dois estariam responsáveis pela identificação e localização do sargento Farias e o restante com a execução do agente.

Ainda na noite de terça (31/12), a PM localizou “Raí” e “Rodrigão”, no bairro do Arraial. Segundo a polícia, os dois entraram em confronto com o 32º BPM e morreram. Com a dupla de suspeitos, a polícia localizou a arma do sargento Farias.

Em nota, a PM informou que "dois homens suspeitos armados entraram em confronto com as guarnições da PM e foram atingidos, socorridos, contudo, não resistiram aos ferimentos", durante as diligências realizadas para prender os envolvidos. Armas de fogo e munições foram apreendidas com os agressores, conforme dito pela instituição no comunicado.

Uma das hipóteses é de que uma facção criminosa tenha relação com a morte de Jair Augusto, que era lotado no 32º BPM. Por meio da Delegacia de Mocajuba, a Polícia Civil investiga o caso. A PM segue atrás de outros possíveis envolvidos.