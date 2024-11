Assalto à posto e troca de tiros com a PM em Marituba termina com um morto e dois feridos

Uma ação policial na 4ª Rua do bairro São Francisco, em Marituba, terminou com um suspeito baleado e outro foragido na noite de quinta-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 21º Batalhão da Polícia Militar fazia um patrulhamento quando se deparou com dois homens em uma motocicleta que haviam acabado de assaltar um posto de gasolina na região.

Segundo a versão dos agentes, os suspeitos reagiram à abordagem e iniciaram uma troca de tiros com a guarnição. Durante o confronto, um dos indivíduos foi atingido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba para atendimento médico, mas, não resistiu ao baleamento e veio a óbito. O outro conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Durante o tiroteio, um dos criminosos disparou contra a viatura. Os estilhaços do vidro frontal feriram uma policial militar que integrava a equipe. Ela sofreu ferimentos leves no rosto, foi levada à UPA, onde recebeu os primeiros cuidados e se encontra estável.

Várias viaturas tentam capturar o fugitivo (Via WhatsApp)

Viaturas de apoio foram acionadas para fazer diligências no bairro em busca do suspeito foragido. A Polícia Militar informou que reforçou a presença na área para garantir a segurança dos moradores e dar continuidade às investigações.

O caso foi registrado na delegacia local e a Polícia Civil dará prosseguimento às apurações sobre a identidade e o paradeiro dos envolvidos no crime.