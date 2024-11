Três vítimas de naufrágio são resgatadas e uma segue desaparecida no nordeste do Pará

Quatro pessoas foram vítimas de um naufrágio que aconteceu na última terça-feira (19), na costa do município de Curuçá, nordeste do Pará. Três delas foram socorridas nesta sexta (22), e uma segue desaparecida, de acordo com informações da Polícia Civil do Pará.

O barco pesqueiro "Patriota" naufragou próximo à região conhecida como "Das Barcas", devido à maresia. Familiares chegaram a publicar um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo para que pessoas e autoridades ajudassem a localizar seus parentes.

"Eles saíram para a pesca, são trabalhadores, para buscar o pão de cada dia, mas o barco naufragou, nós estamos pedindo ajuda", disse uma das mulheres que aparece no vídeo, sem se identificar.

Embarcação naufragou na última terça-feira (19), próximo ao município de Curuçá. (Reprodução / Redes Sociais)

Nesta sexta-feira, imagens do barco que naufragou começaram a circular na internet, relatando que dois dos tripulantes foram encontrados por pescadores e levados para São João de Pirabas. Outro vídeo mostrava o momento em que o barco naufragado era rebocado pela embarcação que prestou socorro aos dois tripulantes. A pessoa que fazia as imagens chega a comentar:

"Estamos levando ali o barquinho a reboque, olha. É uma coisa que pode acontecer, né? [o naufrágio]. Esses que estão aqui [sobreviventes] têm mais que levantar a mão para o céu e agradecer, né?".

Pescadores ajudaram dois dos tripulantes que conseguiram se manter próximos à embarcação naufragada. (Reprodução / Redes Sociais)

Mais tarde, o terceiro tripulante do "Patriota" foi localizado. Ele também foi socorrido por pescadores, que solicitaram apoio por meio de rádio comunicador. Ele foi encontrado em alto-mar.

Até a publicação desta reportagem, a Marinha do Brasil (MB) contabiliza quatro náufragos, dos quais três foram resgatados por pescadores que passavam no local e um que permanece desaparecido:

"O Navio-Patrulha 'Guanabara' foi acionado para a condução das buscas no local do acidente. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurou Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades", informa o órgão, em nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também foi acionado para esclarecer se atuava na ocorrência, porém, o órgão informou que o naufrágio ocorreu em área de jurisdição da Marinha do Brasil, que está responsável pela busca de uma pessoa que segue desaparecida.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do naufrágio por meio da delegacia de São João de Pirabas e acrescenta que as três pessoas resgatadas foram encaminhadas para atendimento médico. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

Serviço

A Marinha colocou à disposição da população os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (WhatsApp), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.