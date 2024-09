Corpos de vítimas de naufrágio de canoa em Mosqueiro são encontrados e identificados

Os corpos das duas vítimas do naufrágio de uma canoa em Mosqueiro, em Belém, na última segunda-feira (16/09), foram encontrados e identificados. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) identificou as vítimas, Luiz Carlos Ferreira Dickson e André Júlio Menezes, na última terça-feira (17/09).

O primeiro corpo foi encontrado numa localidade próxima ao furo das Marinhas, no final da manhã, e o outro perto do furo do Maguari, durante a tarde. As informações foram divulgadas pelo comunicador de Mosqueiro, Beto Messias.

O naufrágio ocorreu em frente a Mosqueiro quando um grupo de cinco pessoas a bordo de uma rabeta, se encaminhava para apanhar açaí em uma ilha do distrito. No momento da travessia, uma forte maresia levou a embarcação ao fundo, resultando no desaparecimento de dois tripulantes. Os outros três integrantes do grupo conseguiram se salvar nadando para a beira da ilha.

Após um dia da tragédia, as equipes de busca do Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF) do CBM, chefiadas pelo Comandante Geral do BMPA coronel Benjó e pelo Comandante do Bombeiro Militar de Mosqueiro, Major João Luiz, conseguiram encontrar os corpos e encerrar as buscas.