Corpo de Bombeiros encontra cadáver próximo a ponte de Mosqueiro

Um cadáver foi localizado no final da manhã desta terça-feira (17/09) próximo a ponte de Mosqueiro, distrito de Belém, local onde ocorreu o naufrágio de uma canoa e duas pessoas estavam desaparecidas, desde segunda-feira (16/09). Ainda não há informação sobre a identidade do corpo ou se realmente pertence a uma das vítimas do naufrágio.

As informações preliminares são que o corpo estava próximo a margem, na parte que fica embaixo da ponte, no lado que faz parte do município de Santa Bárbara. A localização foi realizada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que atua nas buscas desde o momento que o caso foi informado para as autoridades policiais.

A redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para o CBM e aguarda o retorno.

Naufrágio

O incidente com a embarcação de pequeno porte ocorreu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (16/09). A canoa era ocupada por cinco pessoas. As primeiras informações são que as vítimas foram colher açaí na área conhecida como ‘Furo das Marinhas', na ponte do Mosqueiro, quando houve o naufrágio. Não há detalhes sobre o que ocasionou o incidente com a canoa.

Ainda na tarde de segunda-feira (16), o Corpo de Bombeiros detalhou, em nota, que deu apoio às duas vítimas resgatadas e que o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) realizava buscas pelos outros tripulantes.