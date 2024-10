Vídeo mostra naufrágio de embarcação em Altamira, neste sábado (19)

Está circulando um vídeo nas redes sociais de um naufrágio de uma embarcação, neste sábado (19). As primeiras informações são de que seria uma embarcação que transportava professores para uma aldeia indígena, no Rio Xingú, em Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com o jornalista Christian Emanoel, que publicou a informação em suas redes socais, todos os passageiros e o piloto estão salvos.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal solicitou informações para os órgãos de segurança pública e aguarda resposta.