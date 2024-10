Quatro pessoas são resgatadas após naufrágio de embarcação em Salinópolis

Quatro pessoas que estavam em uma embarcação que naufragou na região de Salinópolis, nordeste do Pará, foram salvas na tarde de domingo (20/10). Conforme as informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), as ações para localizar a embarcação e os tripulantes iniciaram imediatamente. Todas as vítimas foram resgatadas com vida.

“As buscas foram iniciadas no início da tarde de domingo. As quatro vítimas foram resgatadas por volta das 14h e não foi preciso atendimento hospitalar”, informou o CBM.

Segundo as informações iniciais, os tripulantes seriam de Salinas e também de Algodoal. Os nomes das pessoas não foram divulgados pelas autoridades policiais. O naufrágio teria ocorrido por volta de 12h e as vítimas conseguiram alertar as autoridades, via rádio, antes que a embarcação fosse submersa. Uma equipe do 13º Grupamento Bombeiro Militar foi acionada para realizar as buscas e resgate em alto mar.

Após diligências na área, os tripulantes foram localizados. Todos estavam bem e foram encaminhados para a terra-firme pela equipe de bombeiros. Não há mais informações sobre o que poderia ter ocasionado o naufrágio com a embarcação.