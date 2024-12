Policial da Rotam reage a assalto em loja, leva tiro de raspão e acerta um dos criminosos; vídeo

Um policial militar da Rotam (Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas) trocou tiros com dois assaltantes na manhã desta terça-feira (24/12), no bairro do Castanheira. Os criminosos tentaram roubar uma loja de celulares quando o soldado Yuri, que estava no local, reagiu e atirou contra a dupla. O soldado foi atingido de raspão na cabeça.

Câmeras do circuito interno de segurança mostram os criminosos andando entre os clientes, um deles se dirige até o caixa e retira a arma da cintura anunciando o assalto. O soldado rapidamente reage e há troca de tiros em meio aos clientes.

Durante a troca de tiros, o soldado foi atingido de raspão na cabeça e cai no chão. Após atingir o policial, o assaltante volta e para pegar a arma do agente de segurança que ficou no chão. O assaltante foge com as duas armas em mãos com o apoio do comparsa que estava do lado de fora da loja.

O assalto aconteceu em uma loja localizada na rua Péricles Guedes Almeida, nos arredores do Castanheira Shopping. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. Os policiais buscam o criminoso que conseguiu fugir mancando do local, provavelmente ferido.

O policial estaria fazendo a segurança no local. A loja já teria sofrido uma tentativa de assalto na última segunda-feira (23/12). A proprietária resolveu então contratar um segurança para o espaço durante o final de ano, quando aumentam os riscos de assaltos nos estabelecimentos comerciais.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.