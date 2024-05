Policial reage a assalto em ônibus e mata dois criminosos

Um policial militar reagiu a um assalto dentro de um topique, conhecido como micro-ônibus, e matou dois criminosos a tiros na manhã desta terça-feira (28), no Bairro Urucará, em Maranguape, município de Fortaleza. O agente, que estava de folga, foi baleado na mão durante a ação, mas não corre risco de morrer.

Segundo informações da Delegacia Metropolitana de Maranguape, o policial estava dentro do transporte coletivo quando dois homens armados, com uma pistola e um facão, anunciaram o assalto. O agente reagiu e houve confronto. Durante a troca de tiros, o policial foi baleado na mão, mas conseguiu conter os dois criminosos, que morreram ainda no local.

O policial ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da região. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, onde passou por cirurgia e está estável.

A Polícia Civil investiga o caso. As identidades dos criminosos ainda não foram divulgadas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)