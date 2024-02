Policial militar dá 'voadora' em homem e o agride com cacetete durante carnaval

Um policial militar foi filmado dando uma "voadora" em um homem durante uma abordagem no carnaval da cidade de Caravelas, na Bahia. Uma pessoa que estava em volta da situação gravou o momento, onde é possível ver dois policiais fardados interpelando o jovem, com motivação ainda não informada. O caso ocorreu na noite do último sábado (10)

Em seguida, um deles corre, pula e chuta o rapaz, que cai no chão. Além do chute, o agente público também deu um soco, tapa e golpes de cacetete no folião, que não reage. Em seguida, o folião levanta as mãos em sinal de rendição e os dois policiais retiram ele do local onde a festa estava sendo realizada.

Em nota ao g1, a Polícia Militar disse que a corregedoria do órgão está apurando a conduta da patrulha durante o policiamento no carnaval de Caravelas. A PM informou ainda que os agentes filmados foram identificados e serão ouvidos no decorrer da investigação do caso. Até o fechamento dessa matéria, não foi informado se os policiais foram afastados da função enquanto o caso é apurado.

A corporação destacou que não é a favor de comportamentos contrários à doutrina preconizada, pautada na legalidade e na técnica, e reforça o compromisso com a proteção da sociedade baiana.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)