Policial militar é filmado chutando homem no chão durante abordagem; vídeo

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra um policial militar agredindo com um chute na cabeça um homem que já estava no chão durante uma abordagem em Botucatu, no interior de São Paulo. As imagens fortes causaram indignação e revolta na comunidade.

Nas imagens, é possível ver um homem, sem camisa, recebendo uma rasteira do policial. Ele cai no chão e, segundos depois, o mesmo PM chuta a cabeça do homem, que parece ficar desacordado com a força da pancada. Outros dois policiais acompanham a ação, cercam e observam o homem caído.

Investigação e afastamento dos policiais

Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que o caso ocorreu no último domingo (4) durante uma abordagem. A pasta repudiou a conduta do policial e afirmou que a Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) assim que tomou conhecimento dos fatos. A investigação apurará todas as circunstâncias do ocorrido.

Ainda segundo a SSP, os policiais envolvidos foram afastados das atividades operacionais e permanecerão afastados até a conclusão do procedimento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)