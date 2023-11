PM é morto em briga por vaga de estacionamento em supermercado

Um policial militar identificado como Albino Neto, 38 anos, foi assassinado em uma discussão por uma vaga de estacionamento de um supermercado. O crime ocorreu no último domingo (5), em um bairro da zona Oeste de Recife, Pernambuco. Após efetuar os disparos, o suspeito se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no mesmo dia.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, Albino foi manobrar o carro para estacionar em uma vaga e, enquanto realizava a ação, um outro homem, identificado como um membro da Polícia Civil, acabou entrando na vaga. Os motoristas desceram dos veículos e deram início a uma discussão, até que o suspeito sacou a arma de fogo e atirou contra a vítima.

Segundo a polícia, a briga entre os dois homens aconteceu por volta das 6h40 da manhã. A vítima baleada foi levada a um hospital no mesmo bairro, mas morreu a caminho da unidade de saúde. O corpo de Albino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no centro de Recife.

A Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados de Pernambuco (ACS) usou o Instagram para lamentar a morte do PM e disse que se solidariza com os familiares e amigos do Cabo.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)