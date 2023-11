Policial penal mata ex-companheira grávida e soldado da PM durante festa em Tucuruí

Um soldado da Polícia Militar, identificado como Eduardo Costa dos Santos, e a esposa dele, de nome não revelado e que estava grávida, foram mortos a tiros, na madrugada deste sábado (4), durante uma festa realizada em uma boate de Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo a PM, o autor do crime é um policial penal, identificado como Jonathan Brandão de Oliveira. Ele morreu em confronto com a polícia. A suspeita inicial da polícia é de que o caso tenha sido motivado por ciúmes.

Jonathan estava de folga quando teria visto a ex-companheira junto de Eduardo na casa noturna, por volta das 5h. O agente penal teria atirado no casal, matado os dois e fugido, conforme o relato das autoridades. O PM assassinado era lotado na 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (16ª CIPM), em Anapu, no sudoeste do Estado, mas morava em Tucuruí.

O 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), responsável pelo policiamento no município, foi acionado ao caso e começou a procura pelo policial penal. De acordo com o relatório do caso, Jonathan teria entrado em confronto com uma guarnição da PM e foi baleado logo em seguida. O agente penitenciário não resistiu aos ferimentos.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar, assim como da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). A reportagem aguarda retorno.