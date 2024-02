Policial atira a queima-roupa em manifestante no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (8), um policial atirou a queima-roupa e matou um dos manifestantes, próximo ao complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A ação toda foi registrada em vídeo por quem passava no momento.

VEJA MAIS

Os registros mostram o momento em que o policial se aproxima do manifestante com o fuzil e atirou contra a vítima. O homem identificado como Jefferson de Araújo Costa, de 22 anos, caiu nos braços de uma mulher enquanto sangrava.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar se pronunciou por meio de nota e informou que os policiais do 22º BPM foram direcionados à Avenida Brasil para ajudar em uma manifestação que ameaçava interromper o fluxo da via. De acordo com a corporação, “Durante a ação, o fuzil de um dos policiais disparou, atingindo um manifestante. De imediato, o local da ocorrência foi preservado até a chegada de equipe da Delegacia de Homicídios da Capital, que providenciou a perícia no local do fato”.

Ainda afirmam que após a sua identificação, o policial militar foi apresentado à delegacia. O policial foi levado à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e preso por homicídio culposo. A secretaria também informa que “no âmbito da Polícia Militar, um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado pela Corregedoria Geral da Corporação para averiguar as circunstâncias do fato”.

O PM está na unidade prisional da corporação onde as investigações serão concluídas pela polícia militar. “O autor do disparo prestou depoimento à autoridade policial na DHC, que, após análise dos elementos apurados, entendeu se tratar de homicídio culposo, sem intenção de matar. Desta forma, por atribuição legal, o caso foi encaminhado para a Justiça Militar”, explicam.