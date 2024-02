Encomenda com notas falsas é apreendida pela PF, em Belém

Mil reais em cédulas falsas foram apreendidas juntamente com um adolescente que recebia a encomenda ilícita na terça-feira (6), em Icoaraci, grande Belém. A Polícia Federal flagrou o menor de idade indo buscar o pacote nos Correios, momento em que anunciaram o flagrante.

Tudo ocorreu na Agência dos Correios de Icoaraci. Conforme a PF, o adolescente estava em posse de quatro cédulas de 50 reais e oito cédulas de 100, que foram forjadas e vieram do Rio de Janeiro. Os agentes já estavam monitorando o pacote com a encomenda, após a inteligência da PF descobrir as notas falsas. Os agentes aguardavam para identificar quem seria o destinatário das notas e flagraram o adolescente.

O menor foi encaminhado para Delegacia Especializada da Polícia Civil (DATA) onde será lavrado o procedimento. Uma quadrilha anunciava a venda em aplicativo de vídeos curtos, pela internet. A cidade de origem das cédulas, porém, só vai ser confirmada com o avançar das investigações.

Caso semelhante - Na sexta-feira (2) da semana passada, a PF realizou uma ação semelhante nos Correios do município de Redenção. Um homem foi preso em flagrante na posse de 1,4 mil em cédulas falsas.