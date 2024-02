Homem é preso com mais de mil reais em notas falsas

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (02), no município de Redenção, na região sul do estado. Segundo a Polícia Federal, com ele foram encontrados R$ 1,4 mil em cédulas falsas.

A prisão ocorreu após o Setor de Inteligência dos Correios alertar a Polícia Federal sobre a existência de uma correspondência com conteúdo suspeito, que seria destinada a um morador do município de Redenção, na região sul do Pará.

Durante investigação, a equipe da PC identificou o destinatário da encomenda, que continha 14 notas de cem reais. O flagrante ocorreu após a entrega da encomenda pelos Correios. No momento da abordagem, o destinatário confessou o delito e afirmou ter pago R$ 150 nas notas falsificadas.

Caso seja confirmada a hipótese de crime de moeda falsa, previsto no Código Penal, o homem poderá ser sentenciado a penas que variam de três a 12 anos de reclusão, além de multa.