PF prende homem que fingia ser agente federal em Redenção

Nesta quinta-feira (16), Dia do Policial Federal, a Polícia Federal de Redenção, no Sul do Pará, realizou uma peculiar detenção, prendendo um homem que se passava falsamente como agente da instituição. Na delegacia, os agentes comprovaram crimes mais graves cometidos pelo falso agente.

VEJA MAIS

A prisão ocorreu na casa do suspeito durante a tarde, após denúncias anônimas indicarem o crime. Ao chegarem no local, os policiais federais encontraram o homem utilizando uniformes falsificados e um simulacro de arma de fogo.

Conduzido à delegacia do município, os agentes constataram outros crimes através da checagem do aparelho celular do falso agente, no qual continha cenas de estupro, ameaças e importunação sexual contra múltiplas vítimas.

Após confirmação da materialidade e autoria, o homem foi preso em flagrante, acusado dos crimes de usurpação da função pública, uso indevido de selo oficial, estupro, importunação sexual e ameaça.

A PF informou que continuará a investigação para garantir a responsabilização do indivíduo perante a justiça.