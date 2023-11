Suspeito de praticar crimes em Redenção é preso pela PF no Maranhão

Um homem foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (7), no Maranhão, suspeito de corrupção de menores, organização criminosa e homicídio qualificado, crimes ocorridos em Redenção, no sul do Pará. Segundo a PF, com base em investigação de agentes federais, o 11º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão cumpriu mandado de prisão contra o alvo no município de Timon, com apoio do Departamento Municipal de Trânsito (DMTRANS). A polícia não deu detalhes dos delitos praticados pelo preso.

Levantamentos do Núcleo de Capturas da Delegacia da PF em Redenção, no sul do Pará, verificaram que o suspeito estava foragido, com mandado de prisão expedido este ano pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Confirmado que morava em Timon, a PF contou com apoio da PM local para dar a voz de prisão e encaminhá-lo ao presídio local.