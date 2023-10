Pecuarista é morto a tiros na frente do filho, em Redenção

Um pecuarista, identificado como Cloves Andrade da Silva, de 50 anos, foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (13), na entrada da fazenda Guarapará, localizada às margens da Rodovia PA-287, no município de Redenção, no sul do Estado. Conforme os relatos preliminares, os autores do crime seriam dois homens que teriam chegado de motocicleta. O filho da vítima, Pedro Henrique Andrade, de 19 anos, teria presenciado toda a situação, mas não foi machucado pelos suspeitos. Ainda não há informações sobre o que teria sido a motivação do homicídio.

O local onde tudo ocorreu fica há cerca de 60 km do centro do município. Segundo as autoridades, o garupa da moto foi quem executou Cloves. O suspeito teria descido da moto já com a arma de fogo nas mãos, chegado perto da vítima e atirado. Cloves ainda teria tentado correr para dentro da fazenda, mas foi alcançado pelo suspeito, sendo alvejado com mais disparos, ele morreu na hora. Após o crime, a dupla fugiu do local. Pedro Henrique ainda teria perseguido os assassinos, mas os perdeu de vista. Ele foi o responsável pelo acionamento da Polícia Militar até o local.

As autoridades relataram que Cloves seria uma figura conhecida no município de Redenção, morava no Setor dos Buritis II e teria vários familiares na cidade. Além disso, muitos moradores da área chegaram a relatar que uma onda de crimes estaria ocorrendo na região e também prestaram solidariedade à família do pecuarista, que seria muito querido no município. As polícias Civil e Militar solicitam que qualquer informação sobre o caso seja repassada pelo Disque-Denúncia 181.