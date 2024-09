Vídeo: policial de folga reage a tentativa de assalto e mata criminoso

Um policial militar à paisana reagiu a um assalto e matou um criminoso armado em uma rua da Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o assaltante se aproximou do policial e anunciou o assalto. O policial reagiu atirando, enquanto o bandido também disparou. O criminoso foi atingido pelos disparos e caiu da moto. Ele jogou a arma no chão e, mesmo deitado, ergueu os braços para o alto em sinal de rendição.

O incidente ocorreu quando o policial estava de folga e se dirigia à casa da sogra. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o bandido não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado a um hospital. A vítima, um agente da Polícia Militar, não foi ferida e não teve nada roubado.

A situação aconteceu na última sexta-feira (6) na Rua João Zeltner, no Parque Maria Helena. O caso foi registrado como tentativa de roubo e morte decorrente de intervenção policial. O 11º Distrito Policial (DP) de Santo Amaro investiga o caso e alega que o militar agiu em legítima defesa.

Em nota, a SSP forneceu mais detalhes sobre o caso: "Um homem de 20 anos morreu após tentar roubar um policial militar de folga por volta das 10h de sexta-feira (6), na Rua João Zeltner, no Parque Maria Helena, em São Paulo. Ele foi baleado e socorrido ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. A arma da vítima foi apreendida e encaminhada para perícia, assim como um revólver calibre .38 que estava com o suspeito e a motocicleta usada no crime. A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro)."