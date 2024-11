Sargento da PM é morto a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém

Um policial militar foi morto a tiros na tarde deste domingo (10/11), no bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima se trata do sargento Valdomiro. Apesar de morar na Sacramenta, o agente era lotado em Inhangapi, no nordeste do Pará, no 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM).

No momento do ataque, o PM estava em um bar, próximo de onde ele morava. Segundo moradores do bairro, foi possível ouvir ao menos seis tiros.

A Polícias Militar, Civil e Científica já estão no local do crime.