Dois policiais militares são atingidos por tiros em ataque a viatura no Guamá, em Belém

Dois policiais militares do 37º batalhão foram atingidos por tiros em um ataque no bairro do Guamá, em Belém, na noite de terça-feira (5/11). Conforme as informações policiais, os agentes de segurança estavam dentro da viatura, na avenida Tucunduba, entre rua da Paz e a rua Barão de Igarapé Miri, quando homens armados desceram de um carro preto e atiraram contra a equipe. Um veículo que teria sido usado pelos suspeitos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (6/11). A Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Polícia Civil, apura as circunstâncias da tentativa de homicídio.



Conforme os relatos policiais, por volta de 23h30 os agentes estavam em rondas quando o carro suspeito se aproximou da viatura, quatro homens desceram e fizeram vários disparos na direção dos militares. Os policiais revidaram, mas foram atingidos. O estilhaço de um disparo atingiu a região da cintura de um PM e o outro agente foi alvejado no colete balístico. Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção a Barão de Igarapé Miri. Quando chegaram na esquina da travessa Liberato de Castro, ainda no Guamá, os homens armados trocaram tiros com outra viatura do 37º. Os suspeitos fugiram em seguida. Os militares atingidos no ataque foram socorridos, mas não correm risco de morte.

Após a ação criminosa, várias buscas foram realizadas no Guamá e bairros próximos, para localizar os suspeitos. Durante a madrugada, no bairro da Condor, os agentes localizaram um veículo preto que teria sido usado no ataque. O carro foi abandonado, mas dentro dele havia estojos de munição .40 e um carregador de fuzil. Ainda conforme a PM, foi feita a busca pela placa e constatado que o veículo estava com registro de roubo, feito no sábado (2 de novembro). O veículo foi encaminhado para a delegacia.

"Dois policiais militares foram atingidos por disparo de arma de fogo no colete balístico. Um veículo com registro de roubo foi apreendido. Perícias foram solicitadas", informou a nota enviada pela PC.