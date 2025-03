'RDF', investigado por ordenar morte de policial civil em Belém, é morto durante operação em MG

Rodolfo Conceição Santos, de 28 anos, conhecido por “RDF”, morreu na quarta-feira (26/3) durante uma ação policial no bairro João Pinheiro, região Noroeste de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil do Pará, ele estava foragido e era investigado como sendo o mandante da morte do policial civil César Peixoto Oliveira. O homicídio aconteceu em 28 de abril de 2024, na Rua Nova com a travessa Timbó, no bairro da Pedreira, em Belém. Na ocasião, César foi alvejado quatro vezes na cabeça.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), realizou diligências na quarta (26/3), visando cumprir um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), contra o suspeito. De acordo com o jornal Estado de Minas, ele integrava o Comando Vermelho.

Segundo a PCMG, Rodolfo resistiu à voz de prisão, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra os policiais civis. “Com o objetivo de preservar suas vidas, os agentes repeliram a injusta agressão, realizando disparos contra o infrator, que faleceu”, comunicou a instituição.

Após a intervenção, a perícia oficial compareceu ao local dos fatos, onde foi realizada a coleta de vestígios e informações que irão subsidiar a investigação. Em seguida, o corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr André Roquette para exames.

Ainda conforme a PCMG, um procedimento investigatório foi instaurado, para a “devida apuração dos fatos, e tramita no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”.

A PCPA ressaltou que a operação é “resultado da inteligência e integração entre forças de segurança estaduais no combate ao crime organizado”.

A morte do policial civil

César Peixoto Oliveira foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta preta que se aproximaram, atiraram contra ele e fugiram na sequência. A esposa dele também foi baleada durante o ataque, mas conseguiu sobreviver. O agente chegou a ser socorrido ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do local. A vítima morava na Passagem Miraci, que fica próxima ao local onde ela foi baleada. Oliveira atuava na Delegacia de Ananindeua.

Em 29 de abril do ano passado, um dia depois da morte de César, dois homens identificados apenas como Kennedy e Fernando morreram durante uma ação policial, nos bairros do Telégrafo e Pedreira, em Belém. Na mesma operação, denominada “Parajás”, outros dois criminosos foram presos. Um deles se tratava de André Luís dos Santos Ferreira, mais conhecido como “Bea”.