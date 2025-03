Suspeito de homicídio e outros crimes morre em ação da Polícia Militar no bairro do Guamá

Riam Patrick de Sousa Pereira morreu na noite desta quinta-feira (27) durante uma ação da Polícia Militar na rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, em Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 19h. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensa movimentação policial e a presença de curiosos no local.

De acordo com a Polícia Militar, Riam estava sendo investigado por envolvimento em diversos crimes, entre eles roubos, homicídio e tráfico de drogas. Ele teria participado do roubo de uma motocicleta no dia 23 de setembro de 2024. Durante a fuga, os suspeitos foram abordados pela polícia, e um deles fez um idoso refém na avenida João Paulo II, em Belém. Riam, por sua vez, teria reagido disparando contra os policiais e foi baleado na região das nádegas.

VEJA MAIS

Nesta quinta-feira, policiais do 37º Batalhão avistaram Riam em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele teria entrado em confronto com a polícia e acabou sendo baleado. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Guamá, mas não resistiu.

Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, munições, drogas e balanças de precisão. Na porta da unidade de saúde, a movimentação policial foi intensa durante a noite. A Polícia Civil investiga o caso.

Riam já havia sido preso, mas estava em liberdade. A polícia não esclareceu se ele estava na condição de foragido da justiça ou se havia sido beneficiado com alguma saída temporária.