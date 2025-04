Ônibus que seguia de Uruará para Rurópolis pega fogo na Transamazônica; ninguém ficou ferido

Um ônibus que faz viagens intermunicipais pegou fogo na tarde desta quarta-feira (2), no momento em que trafegava pela rodovia Transamazônica (BR-230), no trecho entre os municípios de Uruará e Placas, no sudoeste do Pará. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

De acordo com testemunhas, o veículo havia saído de Uruará com destino a Rurópolis e transportava diversos passageiros. O incêndio ocorreu nas proximidades do km 200 da rodovia. Ainda segundo as testemunha​s, o motorista percebeu um problema no veículo e, ao parar para verificar qual era o problema, percebeu o início do fogo.

O condutor conseguiu retirar todos os ocupantes do veículo. Muitos passageiros ainda conseguiram resgatar suas bagagens, mas o fogo acabou destruindo o que não pôde ser retirado a tempo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas. Um micro-ônibus foi disponibilizado para transportar os passageiros de volta à cidade de Uruará.

Até a publicação desta reportagem, a empresa Ouro e Prata, responsável pelo veículo em questão, não havia se manifestado sobre o ocorrido.