Carreta pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Uma carreta pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (25) na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a grande quantidade de fumaça saindo da cabine do veículo e as chamas se espalhando. Motoristas e pedestres que passavam pelo local ficaram assustados. Um congestionamento se formou na área, sentido Icoaraci - BR 316.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo está vazio enquanto o fogo se alastrava. O incidente ocorreu por volta de 13h30, quando vários veículos passavam pela área. Testemunhas relataram que o condutor teria conseguido sair ao perceber a fumaça. No entanto, não há informação sobre o que teria ocorrido para dar início ao fogo.

Os condutores acionaram uma viatura do Corpo de Bombeiros, que esteve no local para controlar o fogo. “As chamas foram controladas. Não houve vítimas e a perícia não foi solicitada”, comunicaram, em nota. Segundo as testemunhas, após a cabine ser completamente tomada pelo fogo, houve uma explosão no compartimento. No entanto, os motoristas que passavam não ficaram feridos. A parte onde fica a carga do caminhão foi atingida parcialmente.