Vídeo: incêndio é registrado em apartamento, em Belém, na manhã desta terça-feira

Um incêndio foi registrado em um apartamento do oitavo andar do edifício Campos do Jordão, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta terça-feira (25). O prédio fica localizado na travessa Barão do Triunfo, próximo à avenida Almirante Barroso.

De acordo com informações iniciais, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e chegou ao local às 6h50. As chamas foram controladas em 30 minutos. O capitão Alberto Ferreira, do CBMPA, conta que as chamas atingiram apenas um quarto do imóvel. Cerca de 15 bombeiros atuaram nessa ocorrência. “A extinção (do incêndio) foi bastante complicada, por conta do andar onde fica o apartamento. O quarto atingido pelo fogo foi quase que completamente”, diz o militar.

Veja o vídeo:

O ponto importante para que o trabalho fosse concluído com sucesso foi o forro de gesso que há na residência. “O forro de gesso tem 70% de líquido, então qualquer situação de incêndio ele vai retardar esse fogo”, ressaltou.

Testemunhas relatam que, na hora do ocorrido, o prédio ficou tomado por fumaça, mas nenhum outro apartamento foi atingido. Também não há registro de pessoas feridas. Agora, as equipes dos Bombeiros continuam com a operação de rescaldo para eliminar qualquer possibilidade de novos focos no local.

Os moradores ainda não foram autorizados a retornar para seus apartamentos, o que deve ser permitido assim que os militares conseguirem dissipar toda a fumaça do edifício. Alberto também revela que, os moradores de todo o prédio, incluindo os que residem no apartamento atingido pelo incêndio, conseguiram evacuar o local. “Só vamos liberar (o prédio) quando a fumaça for controlada”, afirmou o bombeiro.

O capitão do Corpo de Bombeiros aproveitou para dar um alerta à população para que casos como esse não aconteçam. “Se está na sua casa ou irá sair, analise a parte elétrica da sua residência, como por exemplo, os benjamins. Isso é muito importante”, recomendou Ferreira.